Самолет совершил жесткую посадку в Киеве

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в киевском аэропорту Борисполь. Одну взлетно-посадочную полосу закрыли, другие сильно перегружены – часть рейсов отправляют в Харьков и Одессу, пишет украинский портал «Голос».

Пассажиры другого самолета утверждают, что во время полета пилоты объявили, что из-за случившегося их самолет не сможет приземлиться в Борисполе и направится в Жуляны.

Пока неизвестно, какой авиакомпании принадлежал самолет, совершивший жесткую посадку.