Старые вагоны киевского метро превратят в жилье

Списанные вагоны метро Киевского метрополитена используют для постройки хостела. Проектом намерен заняться местный предприниматель Михаэль Гальперин.

По данным украинских «Вестей», бизнесмен выкупил старые вагоны для собственного проекта. Гальперин приобрел фрагменты подвижного состава киевского метро за 546 тысяч гривен.

Фотографии с места постройки хостела опубликованы в социальных сетях. Судя по изображениями, вагоны метро будут выступать в качестве несущих стен для здания, в котором расположат бар, открытую террасу и номера для проживания.

Отмечается, что первоначальные работы по установке вагонов уже завершены, однако точная дата открытия хостела не сообщается. Известно, что он будет расположен в киевском районе Подол.