ВСУ обстреляли ДНР из минометов

Украинские силовики совершили обстрел из минометных орудий поселка Жабичево на севере и села Саханка в южной части ДНР. Это произошло вечером, девятого декабря. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, пишет ДАН.

«В 16.05 украинские силовики обстреляли из минометов поселок Жабичево. Было выпущено четыре мины калибром 82 мм. Огонь велся из подконтрольного Киеву поселка Пески», - уточнили в СЦКК.

Под огнем минометов оказалось также село Саханка Новоазовского района ДНР. По нему выпустили семь мин и совершили 12 выстрелов из вооружения БМП.

Ранее стало известно, что в ЛНР киевские силовики грабят и избивают продавцов на рынке, в частности, отбирают продукты и товары первой необходимости.