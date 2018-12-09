Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы пять лучших автомобилей для русской зимы

Вадим Синицын
23:22 09.12.2018
По мнению эксперта, для эксплуатации зимой в России лучше всего подходят Renault Duster и некоторые корейские кроссоверы в силу хорошего соотношения цены и качества.
Названы пять лучших автомобилей для русской зимы
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Наиболее подходящим автомобилем для условий русской зимы является кроссовер Renault Duster. Такое мнение озвучил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

По мнению специалиста, французский автомобиль является лучшим по соотношению цены и качества, если речь идет об эксплуатации в зимний период. Также для этих целей хорошо подходят корейские и японские кроссоверы.

«Если брать по соотношению цена - качество, то на первом месте определенно Renault Duster. Потому что у этого автомобиля и клиренс большой, и полный привод есть. При этом автомобиль в последней итерации выглядит вполне достойно», - цитирует эксперта издание iReactor.

Далее, по мнению Моржаретто, стоит обратить внимание на корейские Hyundai Creta, Hyundai Tucson и KIA Sportage, а также на японский Nissan Qashqai. Эксперт отметил, что эти автомобили находятся примерно в одной ценовой категории и примерно одинаково эффективны в российских зимних условиях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.12.2018, 17:30
Россия вошла в тройку лидеров в рейтинге развивающихся рынков
Дата09.12.2018, 21:53
На лыжах под прикрытием «Тигра»: горные мотострелки уничтожили «боевиков» в Тыве
Дата09.12.2018, 06:42
Фигуристы Мишина и Галлямов завоевали золото в финале Гран-при
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата07.12.2018, 11:25
«Тигр-2» и противотанковый БТР: какая бронетехника появится в российской армии
Дата08.12.2018, 10:52
«Воздух в колесах еще тех времен» - исследователи РГО рассказали об обнаружении самолета «Дуглас» С-47 в таймырской тундре
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:48 В стране и мире
Видео
Музыканта Animal ДжаZ задержали в Пулково по подозрению в контрабанде
22:14 В стране и мире
Грабят и избивают: в ЛНР заявили о мародерстве ВСУ в отношении мирных жителей
21:44 В стране и мире
Видео
Брючный ремень спас жизнь россиянину во время протестов «желтых жилетов»
20:19 В стране и мире
Видео
Денежный след: украинец набил в ботинки миллион рублей и попытался въехать в Россию
20:00 В стране и мире
Россиянам напомнили даты новогодних выходных
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Тайваньская модель решила помочь матери на рынке и моментально прославилась
«Как будто охранял»: пес почти месяц ждал хозяев возле сгоревшего дома в Калифорнии
В Сети появилось фото салона обновленной Lada Vesta
Американский фигурист «воткнул» партнершу в лед во время выступления: видео
Видео
Акула подплыла вплотную к дайверу и сорвала маску: видео
В «благоустроенной» больнице в Волжском установили картонные коробки вместо тумбочек
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.