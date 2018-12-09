Названы пять лучших автомобилей для русской зимы
Наиболее подходящим автомобилем для условий русской зимы является кроссовер Renault Duster. Такое мнение озвучил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.
По мнению специалиста, французский автомобиль является лучшим по соотношению цены и качества, если речь идет об эксплуатации в зимний период. Также для этих целей хорошо подходят корейские и японские кроссоверы.
«Если брать по соотношению цена - качество, то на первом месте определенно Renault Duster. Потому что у этого автомобиля и клиренс большой, и полный привод есть. При этом автомобиль в последней итерации выглядит вполне достойно», - цитирует эксперта издание iReactor.
Далее, по мнению Моржаретто, стоит обратить внимание на корейские Hyundai Creta, Hyundai Tucson и KIA Sportage, а также на японский Nissan Qashqai. Эксперт отметил, что эти автомобили находятся примерно в одной ценовой категории и примерно одинаково эффективны в российских зимних условиях.