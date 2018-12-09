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Музыканта Animal ДжаZ задержали в Пулково по подозрению в контрабанде

Наталия Майорова
22:48 09.12.2018
По словам пиар-менеджера задержанного барабанщика, ситуация «совершенно странная».
Фото: Anna PARADISE, ВКонтакте

В воскресенье, 9 декабря, в петербургском аэропорту Пулково был задержан барабанщик местной альтернативной рок-группы Animal ДжаZ Сергей Кивин. Он был задержан таможенниками по подозрению в контрабанде наличных средств. Кивин рассказал об инциденте в своем Instagram.

Как сообщила в комментарии «Звезде» PR-менеджер музыканта Мария Минина, Кивин регулярно летает из Москвы и Санкт-Петербурга в Израиль и обратно и «прекрасно знает закон».

«Он прекрасно знает максимальную сумму, возможную к вывозу. Да, действительно, у него было с собой помимо $10 тысяч, которые возможно вывезти из страны наличными средствами, еще деньги, которые он должен был положить через банкомат на карту. У него с собой было два багажа - один габаритный, другой негабаритный. Перед тем, как войти в таможенную зону, он хотел сдать сначала негабаритный багаж, а потом спуститься и положить деньги через банкомат на карту. Сотрудник таможни на входе в эту зону была предупреждена Сергеем, он ей объяснил ситуацию. Она сказала: "Да, конечно. Никаких проблем". Но как только после ее слов был сделан шаг, тут же подошли другие сотрудники и попросили ответить на вопрос по вывозимым средствам», - рассказала она.

По словам Мининой, Кивин «абсолютно честно дал ответ и сообщил, что девушка была предупреждена о порядке его действий и дала добро». Однако это уже не играло никакой роли, поскольку сотрудники конфисковали личные деньги музыканта, которые превышали норму. Она также пояснила, что Кивин летел в Израиль один.

«Мы сейчас находимся в поиске адвоката, юриста, чтобы нам помочь разрешить эту ситуацию», - сообщила Минина.

В заключение она добавила, что таможенники никак не стали объяснять свои действия и отметила, что ситуация «совершенно странная». По словам Мининой, музыкант в настоящее время находится дома, полет не состоялся.

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