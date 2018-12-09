В ЦИК Армении рассказали о явке избирателей на выборах в парламент

Впервые в истории Армении большинство избирателей проигнорировало общегосударственные выборы. Об этом сообщает информационное агентство News.am со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Армении Тиграна Мукучяна. По его словам, на избирательные участки пришли 1 миллион 260 тысяч 840 избирателей, или 48,63% от имеющих право голоса двух миллионов 592 тысяч армян.

Низкой оказалась явка практически во всех крупных городах страны. В Ереване на выборы пришло 47% избирателей, в Гюмри – 39,22%, в Ванадзоре – 46,66%. Это в среднем на 12% меньше, чем полтора года назад, на предыдущих парламентских выборах.

Причина снижения избирательской активности пока не сообщается.

