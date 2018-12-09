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Военнослужащий ВС Сирии погиб при обстреле боевиков из Идлибской зоны деэскалации

Наталья Вальханская
22:16 09.12.2018
В результате обстрела города Алеппо погиб один военнослужащий вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.
Военнослужащий ВС Сирии погиб при обстреле боевиков из Идлибской зоны деэскалации
Фото: Pau Rigol, Globallookpress

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его словам, в течение суток были зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Маан, Кибрия, Телль-Марак и Кубейбат-Абу-Эль-Худа провинции Хама, населенных пунктов Сандран (дважды), Абу-Дали и высот Телль-Метвази, Телль-Эт-Тут в провинции Латакия, а также северо-западной, юго-западной и западной окраин города Алеппо (четырежды) и районов Захабия и Суккари города Алеппо.

«В результате обстрела города Алеппо погиб один военнослужащий вооруженных сил САР, при обстреле населенного пункта Сандран один военнослужащий вооруженных сил САР ранен», - рассказал генерал-лейтенант.

Российский центр по примирению призывал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна благотворительная акция в населенном пункте Хшам провинции Дейр-Эз-Зор, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов», - добавил Соломатин.

В течение прошедших суток гуманитарные акции не проводились.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2012 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3157,8 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада от 9 октября 2018 года власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 8 декабря 2018 года амнистировано 15528 человек.

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