Грабят и избивают: в ЛНР заявили о мародерстве ВСУ в отношении мирных жителей

В подконтрольной Вооруженным силам Украины станице Луганской мародеры из числа киевских силовиков грабят и избивают торговцев на рынке. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, мародеры отбирают у торгующих на рынке местных жителей товары первой необходимости и продукты питания. При этом злоумышленники не принимают отказы и применяют силу к населению, которое не желает отдавать товары «по-хорошему».

«В результате таких действий украинских военных за последние два дня в медучреждения Станицы Луганской обратились три женщины с гематомами и ушибами, а также мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, полученной вследствие удара прикладом по голове», - цитирует Марочко «Луганский информационный центр».

Он также подчеркнул, что сотрудники Министерства внутренних дел Украины отказываются документировать правонарушения бойцов ВСУ, аргументируя это введением «военного положения» в стране.

Вместе с тем Марочко подчеркнул, что с момента, как на Украине было введено военное положение, количество преступлений в стране по инициативе военнослужащих ВСУ в отношении мирных жителей многократно возросло.