Франция проверит «причастность» России к акциям «желтых жилетов»

Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции начал расследование о якобы имевшей место причастности России к протестам «желтых жилетов». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел страны Жан-Ива Ле Дриана.

«Я слышал эти слухи. Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чем-то, пока факты не будут установлены», - заявил он.

По словам министра, сейчас у России и Франции есть вопросы, по которым позиции обеих отличаются, но есть и такие, по которым позиции совпадают. И над решением таких вопросов обе страны работают совместно.

В Госдуме России уже отреагировали на очередные «подозрения».

«Это смешно. С другой стороны, уже весь мир понимает, что это клоунада», - заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Акции «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября: французы протестовали против повышения цен на топлива. Кульминацией стали протестные акции минувшей субботы, в ходе которых полиция только в Париже задержала более 1700 человек.

