Брючный ремень спас жизнь россиянину во время протестов «желтых жилетов»

Россиянин Александр Гончаров, оказавшийся в Париже во время субботних протестов «желтых жилетов», чудом остался жив, получив практически в упор в живот особую пулю-флешбол, выпущенную из полицейского ружья. Пулю остановила пряжка брючного ремня. Об этом Александр рассказал в своем Instagram.

«Ремень этот я купил лет десять назад на Риволи. Он был широкий с неплохой бляхой (сейчас таких широких не найдешь). И сегодня, как часто показывают в кино, он все-таки не выдержал и поймал флешбол, как называют такие длинные и широкие то ли мини-снаряды, то ли макси-пули, но для пули это мягко сказано», - написал Александр.

Гончаров добавил, что просто снимал происходящее на улицах Парижа (он работает там туроператором), чего не мог не видеть сотрудник полиции, но, тем не менее, выстрелил в упор. По словам Александра, снаряд разворотил куртку, пробил свитер, и остановила его только ременная бляха. Тем не менее, мужчине потребовалась медицинская помощь, которую ему оказали представители «желтых жилетов».

«Вот так мы теперь проводим выходные», - горько констатирует Александр.

Субботние протесты «желтых жилетов» превратились в настоящее побоище, побудившее власти Франции ввести на улицы Парижа бронетехнику. В общей сложности сотрудники полиции задержали 1700 человек. Протесты начались во Франции 17 ноября, когда стало известно о предстоящем повышении цен на топливо.

