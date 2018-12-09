«Трансформер» из Lada и Hyundai обнаружили в Тольятти

Странный автомобиль-гибрид Hyundai и Lada обнаружили в Тольятти. Транспортного «монстра» обнаружили на одной из придомовых парковок.

Уточняется, что «помесь» - это гибрид ВАЗ-2110 и седана Hyundai Solaris первого поколения.

В частности, как видно на опубликованном во «ВКонтакте» фото, к российскому автомобилю приделали передок от корейской машины. Однако задумка оказалась не из легких - детали от разных транспортных средств идеально друг к другу не встали, в результате чего к гибриду пришлось дополнительно приваривать крылья и крышу от капота.

Странность автомобилю добавляет также его разноцветность - гибрид имеет черных верх, синие боковины и серый перед. При этом несколько мест покрыты белой и зеленой шпатлевкой. А в завершение творчества к машине приделали колесные диски золотого цвета.

«Когда очень хочешь Solyaris, но хватает только на морду», - отметили пользователи Сети.

Ранее другой россиянин создал гибрид BMW и истребителя МиГ-23. Пользователи Сети активно поддержали задумку автора и дали несколько советов, чтобы транспорт все же разогнался до желаемой скорости.