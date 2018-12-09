«Питания нет больше трех дней» - застрявшие в Китае туристы из РФ просят о помощи

Появилось видеообращение российских туристов, которые уже несколько дней не могут вылететь из Хайнаня домой из-за разногласий авиакомпании «ИрАэро» и туроператора «Жемчужная Река».

«В результате спора между авиаперевозчиком и туроператором мы стали заложниками ситуации с отменой нашего рейса. Мы размещены в гостинице, больше трех дней не получаем питание, средств не осталось ни на питание, ни на проживание. Мы остались брошены наедине со своей проблемой», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на китайском курорте застряли более полутора тысяч туристов из разных городов России – якобы из-за того, что туроператор «Жемчужная Река» не оплатил услуги авиаперевозчика, компании «ИрАэро» - соответствующее разъяснение было размещено накануне на сайте авиакомпании.

Однако «Ростуризм», в свою очередь, сложившуюся ситуацию объясняет тем, что «ИрАэро» просто не хватает авиапарка для вывоза всех туристов. Более того, по данным «Ростуризма», «ИрАэро» входит в число проблемных авиакомпаний.

В свою очередь, директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал «Звезде», что спор хозяйствующих субъектов – туроператора и авиаперевозчика - не может быть причиной пренебрежительного отношения к туристам.

