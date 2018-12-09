«Политическая игра» - посольство РФ в Лондоне отреагировало на обвинения России в двух смертях в Британии

Заявления о так называемой «причастности» России к загадочным смертям в Великобритании - это не более, чем политическая игра, которая призвана отвлечь внимание от проблем в стране. С таким заявлением выступил пресс-секретарь посольства в Лондоне.

«Эти и подобные "сенсации" соответствуют общей палитре. Как обычно, никакой официальной информации предоставлено не было, есть лишь утечки из неизвестных источников в СМИ», - подчеркнули в российском посольстве.

Вместе с тем представитель российского дипломатического ведомства обратил внимание на то, что подобные публикации появились незадолго до важных политических событий, например, голосования по соглашению о Brexit.

По словам дипломата, все случаи смерти людей следует тщательно расследовать, а всех виновных - привлечь к ответственности. В российском ведомстве также напомнили, что расследование инцидента в британском Солсбери было изначально политизировано, а следствие по делу Перепеличного не ведется прозрачно по причине его связи со спецслужбами.

Ранее в газете The Sunday Times появилась публикация о том, что Скотленд-Ярд не исключает версию о якобы причастности России к смертям бизнесменов Александра Перепеличного и Скота Янга, версии о гибели которых ранее были признаны подозрительными. Перепеличный умер еще в 2012 году во время утренней пробежки недалеко от своего же особняка в городе Вейбридж. В 2014 году не стало Янга, который был обнаружен мертвым в лондонском районе Мэрилебон.