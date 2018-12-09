Тайваньская модель решила помочь матери на рынке и моментально прославилась

На Тайване местная модель решила помочь матери продавать рыбу на рынке, чем вызвала восхищение не только самой родительницы, но и пользователей Сети. Популярной девушку сделала публикация одного из пользователей в Facebook, на которой изображена помогающая матери модель. Автор снимка подписал: «Мам, в будущем я всегда буду ходить за рыбой вместе с тобой».

Как уточняет портал Shanghai.ist, пользователи не знали, что 26-летняя девушка работает моделью, а в социальных сетях у нее почти 60 тысяч подписчиков. И поэтому работа на рынке не является основным источником ее доходов.

Когда девушка обнаружила, что пост с ее фотографией стал популярным в Сети, она поблагодарила всех за комплименты и уточнила, что будет работать за прилавком и на следующий день.

Интернет-пользователи предрекли, что скоро толпа на рынке многократно увеличится, и были правы: уже на следующий день у прилавка скопилось множество покупателей и просто желающих сфотографироваться с моделью.