Денежный след: украинец набил в ботинки миллион рублей и попытался въехать в Россию

Украинские пограничники задержали 46-летнего мужчину, в ботинках которого был обнаружен почти миллион рублей. Украинец пытался провезти денежные средства в Россию, сообщается на сайте Государственной пограничной службы страны.

В частности, военнослужащие в пункте пропуска «Журавлевка» заметили подозрительного гражданина Украины, который при проходе контроля заметно нервничал. В результате пограничники решили проверить его личные вещи.

«Под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти миллион российских рублей», - говорится в сообщении.

Деньги были изъяты, а сам нарушитель передан компетентным органам. Кадры инцидента опубликованы на YouTube.

Ранее сообщалось, что украинские контрабандисты хотели провезти в Россию 20 тонн сала и орехов. Они действовали в составе группы из шести человек.