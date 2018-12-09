Россиянам напомнили даты новогодних выходных

Через три надели в России начнутся длинные новогодние выходные. Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Первый выходной день придется на 30 декабря, воскресенье. Закончатся же новогодние праздники только через десять дней - во вторник, 8 января. Таким образом, первая рабочая неделя наступившего года будет короткой - всего три дня. Правда, есть и «ложка дегтя»: предновогодняя рабочая неделя будет шестидневной, с 24 декабря по субботу, 29 декабря.

«Вариант длинной рабочей недели был выбран для того, чтобы не прерывать новогодние каникулы. Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря», - пояснил Шкловец.

Ну а поскольку в новогодние выходные входят и просто выходные дни - 5 и 6 января, суббота и воскресенье, - их решили перенести на май. Так что в первые майские праздники россияне будут отдыхать не только 30 апреля и 1 мая, но и 2, и 3 мая. А поскольку это, соответственно, четверг и пятница, то на работу мы выйдем только 6 мая. А там и вторые майские не за горами.

