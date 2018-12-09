В России появится новая чартерная авиакомпания

В России на базе аэропорта Жуковский создается новая чартерная авиакомпания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в менеджменте аэропорта. В сообщении говорится, что называться компания будет WeGo Air и первоначально в ее авиапарк войдут четыре Airbus A321.

В создании авиакомпании принимает участие менеджмент аэропорта Жуковский, а сертификат эксплуатанта был приобретен у другой компании, название которой не разглашается.

Летать WeGo Air планирует из Жуковского, обслуживаться - в Жуковском и в Латвии. Головной офис разместится в Москве. Полеты авиакомпания планирует совершать на курорты России, Европы и Туниса, первый рейс запланирован на апрель будущего года.

С началом чартерных полетов оживится и деятельность самого Жуковского: ожидается, что пассажиропоток с 1,2 миллиона человек в 2018 году в будущем вырастет до двух миллионов.

