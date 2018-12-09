Юная спортсменка из Иркутской области погибла из-за мобильного телефона

Пятнадцатилетняя спортсменка из Иркутской области, участница боев без правил Ирина Рыбникова погибла от удара током. Причиной смерти стал ее мобильный телефон, который она уронила в воду, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Смерть наступила почти мгновенно, прибывшие медики помочь девушке уже ничем не смогли.

Известно, что Ирина занималась панкратионом (аналог современных боев без правил), победила на первенстве России. Ее даже включили в состав сборной страны для участия в первенстве Европы и мира.

