Американский посол вызван в МИД Китая

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн вызвал американского посла в связи с задержанием финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Дипломат выразил решительный протест послу Терри Брэндстеду.

Ранее сообщалось о том, что дочь основателя компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря в канадском городе Ванкувере. Ее экстрадиции запросили в США в связи с подозрением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Вместе с тем посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека, после чего сделало представление как США, так и Канаде.

Китай пообещал Канаде серьезные последствия, в случае если топ-менеджер не будет немедленно освобождена. Заседание суда по делу финдиректора Huawei состоится в понедельник, 10 декабря.