Глава СВР обвинил Великобританию в уничтожении улик по «делу Скрипалей»

Понять, что в действительности произошло с пострадавшим в британском городе Солсбери Сергеем Скрипалем можно лишь благодаря совместному расследованию с Великобританией, сообщил глава Службы внешней политической разведки РФ Сергей Нарышкин.

Однако Лондон не намерен идти навстречу и лишь уничтожает улики по данному делу, например домашних животных Скрипалей, сообщил он.

«Скрипалей до сих пор нет. Лаборатория в Портон-Дауне находится рядом», - заявил Нарышкин в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее в Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что запросов по расследованию «дела Скрипалей» ведомство не получало. А вот официальный отказ Великобритании от сотрудничества по данному делу российское ведомства получило в начале октября.

Глава МИД России на пресс-конференции в Лиссабоне ответил на вопрос журналистов, почему Великобритания обвиняет в «деле Скрипалей» Россию. По словам министра, за этим кроется обратная сторона медали и Британии есть что скрывать.