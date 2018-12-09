В МИД Франции призвали Трампа не вмешиваться в дела страны

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обратился к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в жизнь французов. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала LCI.

«Я говорю Дональду Трампу, и президент Франции ему тоже говорит: мы не участвуем в американских дебатах, позвольте нам самим заниматься жизнью своей нации», - сообщил Ле Дриан.

Ранее в субботу, 8 декабря, Трамп написал в своем Twitter, что политический кризис во Франции еще можно урегулировать, если при этом отказаться от Парижского соглашения по климату, а также вернуть людям деньги, которые выплачиваются в рамках этого документа.

Парижское соглашение по климату в декабря 2015-го года подписали 194 страны. Согласно ему определяется мировой план действия по сдерживанию глобального потепления без отказа от ископаемого топлива. Однако при этом все стороны должны принять меры по снижению выбросов. Вашингтон, который стал инициатором соглашения, в 2017 году вышел из него.

