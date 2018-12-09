Глава СВР рассказал, как познакомился с Путиным

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия-1» рассказал о своем знакомстве с Владимиром Путиным, как они вместе прыгали с парашютом и какие у них были оперативные псевдонимы.

По словам Сергея Нарышкина, с Владимиром Путиным он познакомился в 1980 году, когда был определен на работу в разведывательное подразделение в Ленинграде. Потом он и Путин отучились на годичных курсах в Краснознаменном институте (сейчас это Академия внешней разведки), а перед поступлением вместе прыгали в парашютом.

«Обучению в академии предшествовал небольшой этап военных сборов, был такой элемент, как прыжок с парашютом. Поэтому мы довольно основательно изучали устройство парашютной системы - парашютная система Д-6, очень надежная, - ну и совершили один прыжок», - сказал Нарышкин.

Он признался, что прыжок произвел на него большое впечатление и «очень понравился».

Также Сергей Нарышкин раскрыл еще одну «тайну»: по его словам, в те годы оперативный псевдоним Путина был Платов, а у него самого - Наумов.

В заключение директор СВР сказал, что российский президент хорошо понимает специфику и все тонкости профессии разведчика. Тем более что СВР направляет президенту свои доклады каждый день, включая выходные и праздники.