В ГД назвали «неудачным шулерством» обвинения СБУ в адрес РФ в протестах в Париже

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек отреагировал на заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о так называемой причастности РФ к организации протестов во Франции.

Он подчеркнул, что, по мнению СБУ, на свете просто не существует митингов, в которых якобы «не была бы виновата Россия».

«Ведь это очень удобно - обозначить "виновника" всех действующих и будущих проблем и, что называется, идти по наезженному фарватеру».

Бальбек добавил, что сегодня у СБУ «имидж неудачливого шулера, которого постоянно ловят за руку при подтасовке карт».

«Остается лишь обвинять Россию, в том числе и во французских протестах», - цитирует его RT.

По словам Бальбека, сотрудники украинских правоохранительных органов неоднократно дискредитировали себя в деле о покушении на журналиста Аркадия Бабченко.

«После дела Бабченко СБУ - это жалкий фигляр на мировом рынке спецслужб, профессиональный инвалид, бьющий на жалость окружающих», - подчеркнул он.

Также Бальбек сообщил, что даже президенту Украины Петру Порошенко, который СБУ не верит, «приходится идти в одной упряжке», поскольку в стране сейчас такая политическая ситуация.