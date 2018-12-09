Россия вошла в тройку лидеров в рейтинге развивающихся рынков

Россия заняла второе место в рейтинге стран с наиболее активно развивающимися рынками. Рейтинг, составленный американским агентством Bloomberg, показал, что всего за полгода Россия поднялась сразу на пять позиций - с седьмого места.

При составлении рейтингов аналитики Bloomberg учитывают такие показатели, как рост ВВП в 2018 и 2019 годах, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютные резервы, рынки акций и облигаций. По этим показателям у России средний балл - 2,36. Впереди - только Малайзия с 2,55 балла. Третье место занял Китай - 1,39 балла. Далее - по убыванию - идут Филиппины, Колумбия, Таиланд, Польша, Мексика, Чили и Южная Корея. Турция, занимавшая полгода назад пятое место, скатилась на 20-ю позицию.

Как отмечают аналитики, четыре страны из десяти находятся в Азиатском регионе.

