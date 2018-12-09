Тренировку спецназа СВР впервые показали на видео

Тренировка сотрудников Центра специального назначения Службы внешней разведки РФ, которая обеспечивает безопасность российских граждан и учреждений за границей, впервые была показана по телевидению.

«В составе Службы внешней разведки имеется одно уникальное подразделение, называется Центр специального назначения», - уточнил директор СВР Сергей Нарышкин в эфире «Россия 1».

Он напомнил, что на СВР в соответствии с законом о внешней разведке возложена задача по обеспечению безопасности российских загранучреждений, а также граждан РФ за пределами страны.

«Это является функцией и задачей этого оперативно-боевого подразделения», - добавил Нарышкин.

В частности, в ходе передачи были продемонстрированы кадры, на которых показана тренировка бойцов Центра специального назначения. Они штурмуют макет некоего здания, а также ведут стрельбу по мишеням, которые изображают условных террористов.

«Уникальные кадры. Это действующие сотрудники СВР, поэтому снимать их разрешили исключительно в масках», - отметила ведущая программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

Условия для тренировки спецназовцев намеренно усложнены: они действуют при ревущей сирене и мигающем свете.