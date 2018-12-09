Названо место прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой

Во вторник, 11 декабря, состоится прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Оно пройдет с 10:00 до 13:00, уточнила ее помощница Елена.

В настоящее время место похорон Алексеевой пока не определено, уточняет «Говорит Москва».

В субботу, 8 декабря, на 92-м году жизни умерла Людмила Алексеева. Как уточнил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, правозащитница умерла в московской городской клинической больнице № 15. Он подчеркнул, что смерть Алексеевой - это огромная потеря для правозащитного движения в целом.