Министр финансов Франции назвал ситуацию в стране кризисом нации

Кризисом нации и катастрофой для экономики назвал акции протеста «желтых жилетов» министр финансов Брюно Ле Мэр.

Об этом он заявил во время общения с журналистами. Как сообщает Федерация автоперевозчиков Франции, ущерб от блокад дорог достиг 400 миллионов евро. В одном только Париже убытки от погромов 1 декабря составили до четырех миллионов. По словам властей, после вчерашних беспорядков сумма будет еще больше.

Сейчас столица Франции выглядит как прифронтовой город: заваленные мусором и обломками тротуары и улицы, разбитые витрины, разгромленные магазины.

Накануне сообщалось, что власти страны вынуждены были ввести в Париж бронетехнику, чтобы противостоять протестующим.

