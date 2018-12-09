Министр финансов Франции назвал ситуацию в стране кризисом нации
Общий ущерб от акций протеста во французских городах достиг 400 миллионов евро.
Фото: Estelle Ruiz, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Кризисом нации и катастрофой для экономики назвал акции протеста «желтых жилетов» министр финансов Брюно Ле Мэр.
Об этом он заявил во время общения с журналистами. Как сообщает Федерация автоперевозчиков Франции, ущерб от блокад дорог достиг 400 миллионов евро. В одном только Париже убытки от погромов 1 декабря составили до четырех миллионов. По словам властей, после вчерашних беспорядков сумма будет еще больше.
Сейчас столица Франции выглядит как прифронтовой город: заваленные мусором и обломками тротуары и улицы, разбитые витрины, разгромленные магазины.
Накануне сообщалось, что власти страны вынуждены были ввести в Париж бронетехнику, чтобы противостоять протестующим.