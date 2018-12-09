Песков раскрыл технологию звонков Путину

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал попытки украинского лидера Петра Порошенко связаться с Москвой, а также рассказал, как проходит организация телефонных переговоров глав государств.

Ранее Путин сообщил, что не отвечает на звонки Порошенко лишь потому, что не хочет принимать участие в его избирательной кампании и нехитрой комбинации, имея в виду украинскую провокацию в Керченском проливе.

«Существуют помощники президентов, у которых есть каналы связи по обычному телефону иногда. Собственно, передается предложение осуществить телефонный разговор», - подчеркнул Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Он добавил, что предложения осуществить телефонный разговор «иногда находят понимание, иногда нет».

Вместе с тем Песков не уточнил, сколько раз помощники украинского лидера пытались договориться о телефонном разговоре.