Порошенко попросил УПЦ помочь спасти задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Президент Украины Петр Порошенко обратился к предстоятелю Украинской православной церкви Онуфрию с просьбой помочь освободить задержанных за нарушение государственной границы РФ моряков. Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ.

Уточняется, что на протяжении двух дней Порошенко вел переговоры с предстоятелем Украинской православной церкви.

«Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой, для того чтобы по линии церкви принять соответствующие меры по возвращению (наших моряков - прим. ред.)», - говорится в заявлении Порошенко, размещенном на его сайте.

Двадцать пятого ноября спецназ РФ в Керченском проливе захватил три корабля ВМС Украины. В результате были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили легкие травмы. Они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении госграницы РФ. На требования российских властей экипаж ВМС Украины не реагировал и на протяжении нескольких часов проводил опасные маневры.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе - это провокация, которая связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.