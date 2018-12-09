Самолет с чиновниками на борту рухнул в Судане

Пять человек погибли при падении самолета на востоке Судана. По данным местных СМИ, жертвами стали чиновники правительства страны, среди которых - губернатор штата Гедареф.

Согласно предварительной информации, четырем пассажирам самолета удалось выжить.

Уточняется, что воздушное судно направлялось в пограничную зону. Однако в момент приземления пилот не справился с управлением. В результате самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу, после чего загорелся.

