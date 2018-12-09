Половина Симферополя осталась без водоснабжения
При ликвидации прорыва трубы погиб рабочий, обстоятельства трагедии устанавливаются.
В Симферополе в субботу произошла серьезная авария в городской системе водоснабжения. Как сообщает городская администрация, прорвало 300-миллиметровый подземный водовод на пересечении Чеховской и Севастопольской улиц.
К сожалению, не обошлось без жертв. Как сообщили агентству в организации «Вода Крыма», при ликвидации последствий прорыва трубы погиб рабочий. Обстоятельства трагедии выясняются.
На месте аварии продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Пока без воды остаются несколько районов Симферополя.