Половина Симферополя осталась без водоснабжения

В Симферополе в субботу произошла серьезная авария в городской системе водоснабжения. Как сообщает городская администрация, прорвало 300-миллиметровый подземный водовод на пересечении Чеховской и Севастопольской улиц.

К сожалению, не обошлось без жертв. Как сообщили агентству в организации «Вода Крыма», при ликвидации последствий прорыва трубы погиб рабочий. Обстоятельства трагедии выясняются.

На месте аварии продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Пока без воды остаются несколько районов Симферополя.

