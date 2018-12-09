Захарова рассказала, чей домик появился в шпиле МИД РФ

Домик для сапсанов появился на шпиле высотки Министерства иностранных дел РФ в Москве благодаря совету орнитологов. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Домик был оборудован во время ремонта шпиля высотки МИД РФ.

Как рассказала Захарова в эфире программы «Дачный ответ», жилье для птиц больше напоминает «большую кормушку». Причем домик действительно посещается: там были обнаружены следы птичьих лапок.

Кроме того, в ходе реставрации шпиль удалось сделать легче на 50 тонн. Согласно легенде, изначально в проекте здания его не было, однако к окончанию первого этапа строительства Иосиф Сталин приказал установить шпили - он был собран из подручных материалов.