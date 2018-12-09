Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»

На 28-м году жизни умер украинский актер Тарас Мельничук, снимавшийся в таких сериалах, как «Возвращение Мухтара», «Пес», «Первая мировая» и «Все вернется». Причиной смерти стал острый миелоидный лейкоз - злокачественная опухоль миелоидного ростка крови, при которой быстро размножаются измененные белые кровяные клетки. С этим заболеванием молодой актер боролся несколько лет, но болезнь оказалась сильнее.

О смерти Мельничука сообщило Министерство культуры Украины.

В сообщении указано, что Тарас окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, потом работал в кино и театре.

