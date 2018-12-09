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В ЛНР сообщили о переброске ВСУ бронетехники в Донбасс

Наталия Майорова
15:04 09.12.2018
Речь идет о пяти БТР и шести грузовых автомобилях с боеприпасами.
В ЛНР сообщили о переброске ВСУ бронетехники в Донбасс
Фото: Министерство обороны Украины, flickr

Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс самоходные артиллерийские установки (САУ), боеприпасы и бронетранспортеры. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Как уточнили в Луганском информационном центре, в район населенного пункта Новозвановка прибыли пять БТР, а также шесть грузовых автомобилей с боеприпасами.

«В районе населенного пункта Орехово в урочище Казенное были зафиксированы три САУ "Гвоздика" калибра 122 миллиметра из состава 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ», - сообщил Марочко.

В заключение он добавил, что украинское командование по-прежнему продолжает наращивать группировку сил вдоль линии соприкосновения. При этом нарушаются условия размещения военной техники, которые предусмотрены минскими соглашениями.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин заявил, что ВСУ планируют провокацию с применением химического оружия.

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