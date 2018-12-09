Российские специалисты по авиабезопасности прибыли с инспекцией в Египет

Российские специалисты прибыли в Египет, чтобы проинспектировать готовность аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха к приему туристов. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в египетском министерстве гражданской авиации.

Инспекция продолжится до 16 декабря. Специалистам предстоит оценить, как организована в воздушных гаванях проверка и пассажиров и багажа и какие там меры безопасности.

По результатам инспекции будут решать, возобновлять ли прямые рейсы из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Авиасообщение было прервано три года назад после теракта на самолете компании «Когалымавиа», он летел из Шарм-эль-Шейха в Петербург и потерпел крушение над Синаем.

На борту находилось 224 человека, все они погибли.