Стало известно о принятых мерах, в отношении педагога избившего ученика в Сочи

В сочинской администрации прокомментировали инцидент с избиением ученика местной школы. Пьяный педагог ударил ребенка в живот и дал пощечину прямо во время урока. Видео инцидента попало в Сеть и вызвало шквал критики в отношении школы.

Исполняющая обязанности заместителя главы Сочи Марина Вартазарян рассказала о принятых в отношении мужчины мерах.

«Слава Богу, серьезных повреждений подростку он не причинил, за медицинской помощью ребенок не обращался. По факту произошедшего в школу немедленно были вызваны работники правоохранительных органов. Школа принесла матери мальчика официальные извинения. Учитель уволен», - рассказала Вартазарян.

Известно, что ударивший ребенка учитель, проработал в школе около двух лет. Сейчас выясняется, каким образом он был допущен к работе в пьяном виде.