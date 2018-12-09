В Совфеде ответили на заявление Чубайса о благодарности бизнесу

Заявление главы «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что жителям РФ следует поблагодарить российский бизнес за «развитие страны», вызовет лишь напряжение в обществе. Такое мнение высказал руководитель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их», - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Пушков при этом подчеркнул, что Чубайс зря поднял данную тему сейчас, поскольку «благодарность со стороны большей части общества его призыв не увеличит», а скорее даст обратный эффект.

О громком заявлении Анатолия Чубайса сайт телеканала «Звезда» сообщал ранее. По мнению главы «Роснано», именно бизнес помогал отстроить страну, вернуть зарплату людям и наполнить бюджет деньгами.