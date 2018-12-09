В России сегодня отмечается День Героев Отечества

Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. В этот день чествуют героев Советского Союза, героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.

Звание Герой Российской Федерации и знак особого отличия - медаль «Золотая Звезда» - были установлены 20 марта 1992 года. Уже 11 апреля 1992 года медаль «Золотая Звезда» за № 1 была вручена космонавту Сергею Крикалеву, который еще в апреле 1989 года стал Героем Советского Союза.

Памятная дата была утверждена Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Возрождение традиции празднования Дня Героев - это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Всего за 26 лет со дня учреждения звания Героя Российской Федерации высшую награду страны получили более 600 военнослужащих. Среди них - не только участники боевых действий, но и военнослужащие, совершившие геройский подвиг в мирное время.

Традиция чествования героев Отечества возникла еще в XVIII веке. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II: в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия, из которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали четыре человека, среди которых великие русские полководцы М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена.

Статус военной награды был возвращен ордену указом президента Российской Федерации от 8 августа 2000 года «Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия - Георгиевском кресте». С того времени награждены орденом Святого Георгия IV степени девять человек, III степени - один, II степени - три. Знаком отличия - Георгиевским крестом IV степени - 553 младших офицера, прапорщика, сержанта и солдата российской армии.

В советские времена высшей степенью отличия считалось звание Героя Советского Союза, учрежденное в апреле 1934 года. За 57 лет этого звания были удостоены 12 772 человека, из них по линии Министерства обороны - 12 265 человек.

В 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны, был учрежден своеобразный аналог российского ордена Святого Георгия Победоносца - орден Славы I, II и III степеней. Награждение орденом проводилось до лета 1945 года. За этот период его полными кавалерами стали 2 640 человек.

