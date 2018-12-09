«Не хватит интеллектуальных возможностей» - в Совфеде ответили на угрозы Украины создать ядерное оружие

Украина не имеет интеллектуальных возможностей для создания ядерного оружия. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова украинского генерал-майора о том, что Незалежная якобы способна начать производить такое вооружение.

«Генерал блефует. Его страна (Украина - прим. ред.) уже успела разбазарить интеллектуальные возможности, которые достались ей от СССР. А про финансовые и организационные возможности после Майдана вообще можно забыть», - сказал российский сенатор в беседе с РИА Новости.

Клинцевич при этом напомнил, что основной потенциал, который нужен для создания такого вида оружия, находился в советское время на территории РСФСР. Так что Киеву придется начинать работу с чистого листа.

«Даже если на минуту допустить, что в словах генерала содержится какая-то доля истины, то все равно затея по созданию Украиной собственного ядерного оружия не имеет ни единого шанса на успех. Это как в старом анекдоте: "Съесть-то он съест, да кто ж ему даст"», - пошутил представитель Совфеда.

Парламентарий также подчеркнул, что в современном мире все отлично понимают, что создаваемые КНДР проблемы являются абсолютно ничтожными в сравнении с угрозами, «которые несет планете» появление у Украины ядерного вооружения.

Ранее бывший глава миссии Украины при НАТО генерал-майор Петр Гаращук заявил, что у Киева есть возможность создания ядерного оружия. По словам военнослужащего, Незалежная может производить не только ядерные бомбы, но и полноценные ядерные боеголовки для ракет.