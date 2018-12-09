Российская туристка рассказала, что происходило в аэропорту Хайнаня, где сотни человек не могут вылететь на родину

Российская туристка Анастасия Камаева рассказала «Звезде», как она в компании сотен соотечественников не могла улететь с китайского курорта. Невольными заложниками авиаперевозчика «ИрАэро» стали полторы тысячи отдыхающих.

Перевозчик обвинил во всем туркомпанию «Жемчужная река», которая, по его мнению, не оплатила услуги авиакомпании.

«В пять утра гиды забрали нас из отеля и привезли в аэропорт Хайкоу. Там мы пробыли до часа дня. Сначала нам сообщили, что рейс отложен, потом попросили покинуть зону регистрации, потому что рейс откладывается на неопределенное время. Мы вышли на улицу. При этом гиды не давали нам никакой информации. Когда поднялся шум и люди стали возмущаться своим положением, нам предложили прокатиться на экскурсию.

Нас обещали покормить там, и за это время что-то решить с вылетом. В итоге нас привезли в зоопарк, покормили и отправили гулять. Мы ходили до вечера. В половине шестого нас усадили в автобусы и сказали, что сейчас мы куда-нибудь поедем - либо в аэропорт, либо в отель. На тот момент у гидов не было информации о вылете.

Полчаса мы просидели в автобусах, потом стали опять выходить на улицу. Стемнело. Гиды призывали подождать, так как не было ни отеля, ни самолета. На улице мы провели часа полтора, точно не помню, и тут люди начали паниковать. Вокруг темно, мы в каком-то зоопарке в джунглях. Люди стали кричать, едва не дошло до драки. Гиды пытались как-то успокоить народ, но, сами понимаете, утихомирить толпу в 370 человек трудно.

Кто-то сходил за полицией, озвучил нашу проблему и попросил сопровождение до города. Нас привезли в отель, расселили. Информации не было. Утром гиды сказали, что половине придется уехать в город, так как их номера не оплачены. Мы уехали в город, положили чемоданы и ушли гулять. Вечером нас забрали и увезли в аэропорт, из которого мы благополучно вылетели около 23 часов вчера», - рассказала туристка Анастасия.

По данным ассоциации «Турпомощь», авиакомпании «ИрАэро» просто не хватило свободных бортов для выполнения всех необходимых рейсов. Аналогичной версии придерживаются и в Ростуризме, где напомнили, что авиакомпания неоднократно попадала в список неблагонадежных.