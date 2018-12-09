В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве в воскресенье, 9 декабря. Это сказано с гололедицей, которая образуется в этот день в городе.

«Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна», - сказано в сообщении Гидрометцентра РФ.

Отметим, что предупреждение будет актуально с 21:00 9 декабря в течение 12 часов.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая зима.