Служба безопасности Украины обнаружила «русский след» во французских погромах. Изучая фотографии с мест события, сотрудники СБУ обнаружили снимки, на которых некие люди демонстрируют флаг Донецкой народной республики.

Протестующие, по данным украинской стороны, имеют отношение к российским спецслужбам, сообщается на официальной странице Министерства безопасности Украины в Facebook.

Между тем заявления Киева о российском вмешательстве в сугубо внутренние дела Пятой республики выглядят нелепо. После разгона демонстрантов в Париже на стене одного из домов была обнаружена надпись на английском языке «Maidan-2018».

Кто ее оставил, неизвестно, однако, следуя логике СБУ, президент Франции Эммануэль Макрон имеет полное право обвинить киевских радикалов в подстрекательстве акций протеста.

Волнения на улицах крупнейших французских городов не утихают с 17 ноября. Демонстранты, называющие себя «желтым жилетами», протестуют против повышения цен на автомобильное топливо и требуют отставки правительства.

Минувший день стал рекордным по количеству задержанных. За решеткой оказалось более полутора тысяч человек. Власти мобилизовали 90 тысяч полицейских, вывели на улицы бронетехнику и водометы.

