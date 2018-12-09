Стало известно, когда новый плацкартный вагон будет готов к опытной эксплуатации

Новый плацкартный вагон для опытной эксплуатации планируется изготовить до конца текущего года. Такое заявление сделал директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

«Мы представили макет. В ближайшие дни он будет находиться на Казанском вокзале. До конца года мы соберем пожелания наших пассажиров… Планируем, что до конца года сделаем один вагон», - сказал он.

Представитель РЖД добавил, что новый вагон будут эксплуатировать на разных направлениях для его доработки перед серийным выпуском.

Ранее сайт телеканала «Звезда» опубликовал первые «живые» кадры обновленного плацкартного вагона РЖД. На них новинка предстает во всей красе, не потеряв при этом привычного облика.