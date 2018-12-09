«Звезда» прошла по маршруту задержанных в Керченском проливе украинских катеров

Украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в Керченском проливе, угрожали применить боевое оружие при приближении российских пограничных кораблей. Об этом сообщили в ФСБ России.

На украинских судах были подготовлены к действию артустановки, поэтому российские моряки открыли предупредительный огонь, причинив минимальный ущерб украинскому катеру. Ранения его команда получила осколками от поврежденной обшивки корпуса.

Совет Государственной думы России уже принял решение наградить почетными грамотами команды сторожевых кораблей «Изумруд» и «Дон», а также двух пограничных катеров, участвовавших в задержании.

Через Керченский пролив ежедневно проходят от 80 до 150 мирных судов и сейчас там усилены меры безопасности.

Считаные минуты, чтобы отдать швартовые и лечь на курс. Так бывает, когда в охранной зоне обнаружен нарушитель или подозрительное судно. Морской патруль моментально выдвигается на задание. Сегодня в рейд берут и нашу съемочную группу.

Экипаж скоростного катера заступает на дежурство. По рации - тревожное сообщение: в районе мыса Меганом засекли нелегальное плавсредство. Для чистоты эксперимента идем по следу украинских катеров.

Тот же маршрут, что и тогда. Тот же катер проекта «Мангуст» набирает полную скорость. С той лишь разницей, что сейчас в нашем случае никого преследовать не приходится. Это рядовое патрулирование. А тогда катера намотали около сотни миль в погоне за нарушителем.

Перед вторжением украинские экипажи провели дозаправку. У самой границы, там где начинается наша 12-мильная зона. Они явно готовились уходить от преследования. Попытались прорваться к Крымскому мосту. Но подступы уже были перекрыты.

Именно в этом квадрате нарушители границы принимают решение повернуть назад. Не отзываясь на запросы наших пограничников и пытаясь сбить с толку своими маневрами. Вот тогда-то береговая охрана и решает перейти от уговоров по рации к решительным действиям. Здесь начинается погоня.

На якорной стоянке в тот момент находятся десятки свидетелей. Здесь и сегодня ждут своей очереди целые караваны. Чтобы попасть из Черного моря в Азовское, нужно пройти под арками Крымского моста. Но только после проверки.

Заглянуть в каждую каюту. Сверить маршрутный лист. И даже провести фейс-контроль всего экипажа. А главное - убедиться, что груз на борту соответствует заявленному.

«Мир Джелал Пашаев». Сухогруз. Под флагом Мальты. В заявке сказано, что следует в Ростов-на-Дону. Более тщательную проверку сейчас проведет спецгруппа погрануправления. Осматривают трюмы и внутренние помещения.

Таким пристальным вниманием здесь, в проливе, никого не удивишь. Да и не испугаешь. Процедура стандартная. Эти правила действуют давно. Экипажи хорошо их знают.

«Другой дороги нет. Тут мы и раньше ходили, когда моста не было. Сейчас мост построили - все равно ходим», - рассказывает «Звезде» капитан сухогруза Рустам Садыков.

Он попросил не показывать лица и не называть его имени. Матрос уже с другого танкера описывает методы работы украинских пограничников. Для береговых сил Незалежной соблюдать правила мореходства - не самое главное. Важнее знать расценки.

«В Мариуполе украинские пограничники у нашего капитана вымогали. За то, чтобы не проходить досмотр, требовали пять тысяч долларов. Регулярно вымогают, сигареты требуют, с камбуза выносят продукты», - говорит моряк.

Похожих историй - множество. Сложнее всего при досмотрах на Украине приходится судам под российским флагом. И даже в таких условиях они все равно заходят в украинские порты.

Теперь, после инцидента с украинскими военными катерами, бдительность в Керченском проливе повышенная. Ну а схема прохода прежняя - только через предварительный запрос. Каждое судно, которое намеревается пересечь пролив, должно зарегистрироваться. Так что случайных кораблей тут не бывает.