Порошенко назначил стипендию украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

Задержанные в территориальных водах России киевские моряки получат по двести долларов. В такую сумму их жизнь и здоровье оценил президент Украины Петр Порошенко.

Накануне он подписал Указ о выплате особой стипендии имени правозащитника Левко Лукьяненко. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Украины.

«Стипендия имени Левко Лукьяненко назначается украинским гражданам, задержанным российскими властями в связи с их общественной или политической деятельностью. Размер ежемесячного пособия - три прожиточных минимума (почти 200 долларов)», - говорится в сообщении.

Впрочем, воспользоваться стипендией украинские моряки смогут не скоро. Они находятся под арестом за незаконное нарушение российских рубежей и неподчинение законным требованиям пограничников РФ.

Грубая провокация киевских силовиков произошла 25 ноября. В числе задержанных 24 человека, среди которых есть сотрудники СБУ. Ранее стало известно, что капитанам судов был отдан приказ отстреливаться от российских пограничников, если те откроют предупредительный огонь. Об этом рассказала девушка одного из задержанных моряков.