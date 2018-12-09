«Жив-здоров, никуда не собирается» - Винокур рассказал о состоянии Лещенко

Лев Лещенко находится на обследовании и с ним все в порядке. Об этом «Звезде» рассказал народный артист РСФСР Владимир Винокур.

«Жив-здоров (Лев Лещенко - прим. ред.). Хорошая очень у него наследственность: у него папа полгода не дожил до ста лет. Поэтому Лев Валерьянович никуда не собирается. Он просто на обследовании», - заявил известный юморист.

Ранее о своем состоянии сайту телеканала «Звезда» рассказал сам Лещенко.

Напомним, в воскресенье, 9 декабря, стало известно, что народного артиста России Льва Лещенко экстренно госпитализировали в Москве. Семидесятишестилетний певец должен был принять участие в финале всероссийского конкурса «На благо мира», но за кулисами он почувствовал недомогание.