Шесть автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы: видео

В ДТП на Волгоградском проспекте в Москве столкнулись сразу шесть автомобилей. Авария произошла утром в воскресенье. В настоящий момент на этом участке трассы образовалась многокилометровая пробка. Инспекторы ГИБДД регулируют движение.

«В 06:40 на Волгоградском проспекте на съезде с Третьего транспортного кольца в сторону центра произошло столкновение шести транспортных средств, пострадали двое», - рассказали в пресс-службе московского управления ГИБДД.

После массового столкновения автомашин оказались перекрыты несколько центральных полос проспекта. Сейчас коммунальщики убирают с дороги куски бампера, осколки лобовых стекол и оторванные детали кузова. Инспекторы ГИБДД опрашивают водителей и очевидцев.

