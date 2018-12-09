Лещенко рассказал о своем самочувствии после госпитализации
По словам артиста, он скоро вернется на сцену.
Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Певец Лев Лещенко чувствует себя нормально после госпитализации. Об этом он сообщил корреспонденту «Звезды».
«Состояние нормальное, завтра (10 декабря - прим. ред.) буду петь у Шаинского. Обычная профилактика», - заявил артист.
Ранее стало известно, что народного артиста России Льва Лещенко экстренно госпитализировали в Москве. Семидесятишестилетний певец должен был принять участие в финале всероссийского конкурса «На благо мира», но за кулисами он почувствовал недомогание.