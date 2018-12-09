Два россиянина погибли в ДТП в Египте
По предварительной версии, автомобиль, в котором ехали россияне, столкнулся с грузовиком.
Фото: Samer Abdallah dpa, Globallookpress
В Египте в дорожно-транспортном происшествии погибли два россиянина. Еще один пострадал. Трагедия произошла на автотрассе, которая связывает между собой столицу и курортный город Хургада, сообщает РИА Новости.
В консульском отделе посольства России в Каире подтвердили информацию о гибели наших соотечественников.
«Погибли два человека, один легко ранен. Что случилось, пока не понятно, мы продолжаем выяснять обстоятельства», - говорится в сообщении.
Третий пострадавший в результате аварии доставлен в больницу. О личностях погибших на трассе ничего не сообщается. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и следователи, которые устанавливают причины произошедшего.