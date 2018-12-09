Два россиянина погибли в ДТП в Египте

В Египте в дорожно-транспортном происшествии погибли два россиянина. Еще один пострадал. Трагедия произошла на автотрассе, которая связывает между собой столицу и курортный город Хургада, сообщает РИА Новости.

В консульском отделе посольства России в Каире подтвердили информацию о гибели наших соотечественников.

«Погибли два человека, один легко ранен. Что случилось, пока не понятно, мы продолжаем выяснять обстоятельства», - говорится в сообщении.

Третий пострадавший в результате аварии доставлен в больницу. О личностях погибших на трассе ничего не сообщается. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и следователи, которые устанавливают причины произошедшего.