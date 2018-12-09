В Нацбанке Украины посчитали долги страны на 2019 год

Украина в 2019 году обязана выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов, включая проценты. Соответствующее заявление сделал руководитель Национального банка страны Яков Смолий.

В беседе с корреспондентом VOX Ukraine он сообщил, что поскольку без программы МВФ Киев не имеет доступа к другим каналам финансирования - средствам Евросоюза и Всемирного банка, - предложение подписать новую программу с фондом являет экономически обоснованным.

Глава кредитной организации добавил: в Нацбанке надеются на то, что заседание совета руководства МВФ по вопросу выделения Украине кредита состоится до конца текущего месяца.

Ранее сообщалось, что МВФ выдвинул официальному Киеву четыре условия для получения нового кредита.

В конце ноября этого года стало известно, что размер первого транша для Украины от Международного валютного фонда может составить 1,5 миллиарда долларов.